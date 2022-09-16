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вчера в 19:02
У «Константина» появится сиквел. Киану Ривз вернется к своей роли
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:49

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел успешного фантастического фильма «Константин», главную роль в котором исполнил Киану Ривз. Об этом сообщил Variety.

Актер вернется к своей роли в продолжении. Новую картину снимет режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по работе над оригинальной лентой, а также франшизой «Голодные игры».

По информации издания, для кинопроекта было создано уже четыре сценария. Детали о них держатся в секрете. Известно, что события второй части «Константина» развернутся в современном Лондоне.

Финальный вариант сценарий напишет Акива Голдсман. Он также выступит продюсером кинопроекта вместе с Джей Джей Абрамсом и Ханной Мингела. Разработкой фильма займутся продакшн-компании Weed Road Pictures и Bad Tobot.

Слухи о том, что Ривз и Лоуренс вновь объединятся для создания сиквела, появились после последнего фестиваля Comic-Con. На нем Ривз заявил, что хотел бы вернуться к образу детектива Джона Константина. «Я просто любил этот мир. И я люблю этого персонажа», — сказал тогда актер.

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Киану РивзДжей АбрамсФрэнсис ЛоуренсАкива Голдсман
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