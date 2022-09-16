Исследование: эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту и делает человека менее привлекательным

Компания Adobe провела опрос среди 5000 взрослых американцев и выяснила, что человек, отправивший эмодзи баклажана 🍆, становится менее привлекательным в глазах собеседника. Результатами исследования поделился Daily Mail.
Эмодзи баклажана, часто заменяемого пенис в переписке, отталкивает от потенциальных свиданий. Овощ фаллической формы занял третье место среди смайликов, которые делают пользователя менее симпатичным. Первое и второе место занимают 💩 и 😠.
Если есть отталкивающие эмодзи, то есть и привлекательные. Опрошенные назвали тройку из этой категории — 😘, 🥰 и 😍. В топ-5 самых любимых (и наиболее используемых в жизни) эмодзи вошли 😂, 👍, ❤️, 🤣 и 😥.
Дизайнер и разработчик шрифтов Adobe Пол Д. Хант сказал, что склонность человека к использованию эмодзи говорит об эмоциональной зрелости человека и умении выражать эмоции.
«Вы бы не хотели иметь отношения с кем‑то, кто не может поделиться с вами своими эмоциями, верно? Я считаю, что то же самое относится и к цифровым коммуникациям. <…> Если вы не можете этого делать [отправлять смайлики], у потенциального партнера может возникнуть вопрос, хватает ли вам этих навыков и в реальной жизни. Использование эмодзи — это признак эмоционального интеллекта, это демонстрирует то, что вы можете быть уязвимым и не скрывать своих чувств», — заявил он.
Что еще показал опрос:
- 73% опрошенных считают, что смайлики в сообщениях делают отправителя круче, дружелюбнее и забавнее.
- Смайлики облегчают общение: 91% участников опроса используют их, чтобы придать разговору легкомысленности. При этом 71% считают, что эмодзи могут побудить к важным разговорам о культурных и социальных проблемах. 60% заявили, что «эти забавные пиктограммы» даже улучшили их общее психическое здоровье.
- Самыми непонятными смайликами респонденты назвали 🙃, 🍒 и 🤠. Представители поколения Z (родившиеся с 1997-го по 2012 год) лучше всех разбираются в значениях эмодзи, но 32% из них перестали обмениваться ими в переписках.
- Многие пользователи заметили, что смайлики улучшили их удаленную работу в условиях пандемии: 79% респондентов заявили, что они позволяют людям быстро обмениваться идеями. 62% считают, что эмодзи сделали процесс принятия решений более эффективным, а 58% сказали, что эти они повышают креативность.