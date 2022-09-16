Исследование: эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту и делает человека менее привлекательным

Если есть отталкивающие эмодзи, то есть и привлекательные. Опрошенные назвали тройку из этой категории — 😘, 🥰 и 😍. В топ-5 самых любимых (и наиболее используемых в жизни) эмодзи вошли 😂, 👍, ❤️, 🤣 и 😥.

«Вы бы не хотели иметь отношения с кем‑то, кто не может поделиться с вами своими эмоциями, верно? Я считаю, что то же самое относится и к цифровым коммуникациям. <…> Если вы не можете этого делать [отправлять смайлики], у потенциального партнера может возникнуть вопрос, хватает ли вам этих навыков и в реальной жизни. Использование эмодзи — это признак эмоционального интеллекта, это демонстрирует то, что вы можете быть уязвимым и не скрывать своих чувств», — заявил он.