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Новый фильм Тайки Вайтити «Next Goal Wins» выйдет весной 2023 года
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:07

Новый фильм новозеландского режиссера Тайки Вайтити под названием «Next Goal Wins» выйдет на экраны 21 апреля 2023 года. Об этом сообщил Collider.

Картина, согласно описанию издания, станет «проникновенной спортивной комедией». Она расскажет реальную историю о футбольном тренере Томасе Ронгене, который попытался превратить национальную команду Американского Самоа в звезд спорта.

Главного героя ленты сыграл Майк Фассбендер. Среди других актеров, занятых в проекте, числятся Оскар Кайтли, Дэвид Фейн, Каймана, Лехи Фалепапаланги, Сему Филипо, Ули Латукефу, Рэйчел Хаус, Уилл Арнетт и Элизабет Мосс.

Вайтити выступил постановщиком фильма, а также его сценаристом и продюсером. Другими продюсерами стали Гарретт Бэш и Джонатан Кавендиш. Основой для киноработы стала документальная лента 2014 года, снятая Майком Бреттом и Стивом Джеймисоном.

Бретт и Джеймисон также выступили продюсерами «Next Goal Wins». Съемки фильма прошли в Гонолулу с ноября 2019 года по январь 2020 года.

Изначально в картине участвовал актер Арми Хаммер, однако после обвинений его в насилии и каннибализме команда фильма организовала пересъемки. Роль Хаммера в итоге исполнил Арнетт.

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Оскар КайтлиДэвид ФейнУилл АрнеттЭлизабет МоссДжонатан КавендишАрми Хаммер
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