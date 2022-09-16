Сериал «1703», где Гоша Куценко играет прожженного опера, выйдет на Okko в конце сентября

Восьмисерийная детективная черная комедия «1703» режиссера Сергея Сенцова выйдет на Okko 29 сентября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

Главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко и Роза Хайруллина.

Картина рассказывает об опытном опере Гоше (Гоша Куценко), страдающем от депрессивных и суицидальных мыслей. Он становится наставником молодого стажера из Москвы Вадика (Кузьма Сапрыкин), который перевелся в Петербург из‑за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова).

Куценко называет «1703» самым стильным, черным и запоминающимся проектом в его карьере. «Когда я прочитал в первый раз сценарий — был восхищен сценарной беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали», — поделился он.

Первый эпизод «1703» был показан на российском фестивале стриминговых сервисов Originals+, где он удостоился главной награды — как самый оригинальный сериал. Также проект был отмечен за музыку, над которой работали QП (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.