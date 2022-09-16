Реклама
Новости
IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов
15:52
«Энергичная пульсация»: Антоха MC выпустил второй мини-альбом за год
15:25
Nickelback/YouTube
Секретный концерт Nickelback в клипе «San Quentin»
15:16
Леонардо Ди Каприо могут позвать во второй сезон «Игры в кальмара». Актер фанатеет от сериала
14:59
Сериал «1703», где Гоша Куценко играет прожженного опера, выйдет на Okko в конце сентября
14:31
«Ъ»: после ухода международных стримингов «Яндекс» заблокировал на 40% больше пиратских ссылок
14:28
Исследование: рынок рекламы в России за первые полгода 2022-го сократился на 6%
13:59
Из соцсетей Маркуса Мамфорда
Маркус Мамфорд выпустил очень личный сольный альбом
13:37
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
13:34
МС Сенечка выпустил EP «Солнце»
13:12
Швейцария отменила упрощенный визовый режим для россиян вслед за Евросоюзом
13:06
Около 5 млн украинских беженцев вернулись на родину
12:18
Из соцсетей The Mars Volta
The Mars Volta выпустили первый за десятилетие студийный альбом
11:06
«Ведомости»: ЦБ хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 — сейчас их 11
11:02
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Астану и запрет переизбираться президентом
10:05
BoF: Gap разрывает контракт с Канье Уэстом
09:47
Фрэнсис Лоренс снимет фильм об американской рок-группе Sublime
03:02
Из соцсетей Реже-Жана Пейджа
Реже-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале по мотивам «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
02:22
Вышел трейлер «Телефона мистера Харригана» — экранизации новеллы Стивена Кинга
01:37
Младшая сестра Лорд выпустила дебютную песню «Threads»
01:04
Сериал «1703», где Гоша Куценко играет прожженного опера, выйдет на Okko в конце сентября
Семён Гудошников
Сегодня в 11:31

Восьмисерийная детективная черная комедия «1703» режиссера Сергея Сенцова выйдет на Okko 29 сентября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

Главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко и Роза Хайруллина.

Картина рассказывает об опытном опере Гоше (Гоша Куценко), страдающем от депрессивных и суицидальных мыслей. Он становится наставником молодого стажера из Москвы Вадика (Кузьма Сапрыкин), который перевелся в Петербург из‑за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова).

Куценко называет «1703» самым стильным, черным и запоминающимся проектом в его карьере. «Когда я прочитал в первый раз сценарий — был восхищен сценарной беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали», — поделился он.

Первый эпизод «1703» был показан на российском фестивале стриминговых сервисов Originals+, где он удостоился главной награды — как самый оригинальный сериал. Также проект был отмечен за музыку, над которой работали QП (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Гоша КуценкоКузьма СапрыкинВарвара ФеофановаСергей СенцовСофья Лебедева
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение