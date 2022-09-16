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Около 5 млн украинских беженцев вернулись на родину
Семён Гудошников
Сегодня в 09:18

С начала российской военной операции с Украины в Европу выехали более 8 млн украинцев, но около 5 млн из них уже вернулись на родину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, пишет РБК.

По ее словам, Европа знает, как беженцы «хотят вернуться домой, строить Украину и превращать ее в преуспевающее государство».

Во время поездки глава ЕК анонсировала восьмую программу финансовой поддержки Украины. В рамках нее выделят 5 млрд долларов в виде кредитов на закрытие первоочередных потребностей бюджета и поддержание финансовой стабильности страны.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), на 13 сентября в Европе зарегистрировано свыше 7,2 млн беженцев с Украины. Около 1,4 млн из них находятся в Польше, чуть более 1 млн — в Германии. В России, по данным того же управления, зарегистрированы примерно 2,6 млн украинских беженцев.

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