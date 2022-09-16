Фрэнсис Лоуренс снимет фильм об американской рок-группе Sublime

Американский режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по фильмам «Константин: Повелитель тьмы», «Воды слонам!» и франшизе «Голодные игры», снимет байопик о рок-группе Sublime. Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет об успехах музыкального коллектива и его распаде, который случился всего спустя восемь лет после основания группы. Кто сыграет участником Sublime Бада Гоха, Брэда Ноуэлла и Эрика Уилсона, пока неизвестно.

Сценарий напишет Крис Манди, известный по работе над сериалом «Озарк». Продюсерами проекта станут Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Рэди. Также созданием ленты будут заниматься Дейв Каплан и Питер Патерно, Бад Гох, Эрик Уилсон, Трой и Джейкоб Ноуэллы, Кэмерон МакКономи.

«Мы так благодарны Питеру Патерно и Дейву Каплану, и Surfdog за их многолетнюю настойчивость и видение в создании этого фильма, а также благодарны 3000 Pictures и Chernin Entertainment за веру в нас и вывод картины на большой экран», — сказали в совместном заявлении Гох, Уилсон, а также вдова Брэда Науэлла Трой и их сын Джейк.

Каплан добавил, что «безумно крутая и важная история Sublime наконец-то будет рассказана». Он пояснил, что вместе с Патерно они искали подходящих партнеров для создания фильма в течение последних шести лет.

«Они были бесстрашными и стали первопроходцами в объединении стольких музыкальных жанров, культур и стилей жизни за короткое время существования группы, и их музыка по сей день оказывает влияние на музыкантов и артистов», — заявил Каплан.