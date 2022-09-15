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Netflix опубликовал трейлер сериала «С чистого листа» с Зои Салданой
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер сериала «С чистого листа» («From Scratch»), главные роли в котором сыграли Зои Салдана («Аватар», «Коломбиана») и Эудженио Мастрандреа.

Проект выйдет на платформе 21 октября. Он расскажет об истории любви американки Эми, мечтающей стать художницей, и шеф-повара Лино, которого она встретила во время путешествия по Италии.

Шоу снято по роману «С чистого листа: мемуары о любви, Сицилии и обретении дома» («From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home») — его написала Темби Лок о своей жизни.

В сериале сюжет первоисточника претерпел некоторые изменения. Герои получили новые имена, а персонаж Салданы, вдохновленный Лок, превратился из актрисы в начинающую художницу.

Трейлер демонстрирует радостные и печальные страницы из жизни пары: первую встречу, непростой переезд в США, свадьбу, болезнь Лино и знакомство возлюбленных с их дочерью.

Шоураннером проекта выступила сестра Темби Лок — Аттика Лок. Другими сценаристами стали Эми Ванг, Джей Джей Брайдер, Маргерит МакИнтайр, Джошуа Аллен и Джейсон Коффи. Срежиссировали сериал Нзинга Стюарт и Дэнни Гордон.

Помимо Салданы и Мастрандреа, в шоу снялись Дэниелль Дэдуайлер, Кит Дэвид, Келлита Смит, Джудит Скотт, Люсия Сардо, Пэрид Бенассай и Роберта Ригано.

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Netflix
люди
Зои СалданаКеллита СмитДжудит Скотт
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