В Москве пройдет Фестиваль актуального научного кино. Он стартует 15 сентября

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Юлия Онодэра
Сегодня в 15:57

В Москве с 15 по 30 сентября на нескольких площадках пройдет Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы киносмотра.

В этом году ФАНК впервые откроется фильмом российского производства — альманахом «16 способов изменить мир», созданным в Лаборатории научного кино. В нем 16 режиссеров расскажут о современной науке и технологиях.

Помимо этой ленты гости фестиваля смогут увидеть еще семь российских документальных киноработ, включая «Чип внутри меня» Юлии Киселевой, «Ольгу Ладыженскую» Екатерины Еременко, «Страну медведей» Дарьи Хреновой.

Также на ФАНК впервые покажут культовую картину 1960-х «Девять дней одного года», главную роль в которой сыграл Алексей Баталов. Сюжет фильма посвящен работе физиков-ядерщиков и частично основан на реальных событиях.

Всего в программу фестиваля войдут 22 картины об антропологии, экологии, психологии. Среди них — «В школе философов» Фернана Мельгара о детях с особенностями развития, «Взломай код» Сафии Кессас о гендерном неравенстве в науке, «Отец киборгов» Дэвида Берка о неврологе Филе Кеннеди.

«ФАНК — фестиваль про будущее: технологии, научные открытия, мир завтрашнего дня. Но в этом году мы хотим поговорить о настоящем», — заявила программный директор ФАНК Ирина Белых.

Она отметила, что создатели мероприятия надеются, что оно «станет местом искреннего проявления любопытства к миру и друг к другу и в очередной раз докажет, что наука может быть доступной и понятной каждому».

Посмотреть полную программу фестиваля можно на сайте ФАНК. Там же опубликованы подробности дискуссионной части. Во рамках нее пройдут обсуждения лент «Миссия: радость. Где найти счастье в трудные времена», «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» и других.

Приобрести билеты на события фестиваля можно на «Афише». На портале размещена подробная информация обо всех фильмах программы.

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