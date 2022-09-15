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Okko, «Место силы» и «Студия 24» запускают бесплатный курс для шоураннеров
Денис Ламехов
Сегодня в 16:00

Онлайн-кинотеатр Okko, студия «Место силы» и киношкола «Студия 24» запускают бесплатный полугодовой курс для шоураннеров. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Он предназначен для представителей всех профессий киноиндустрии, мечтающих снять собственный сериал. Важен опыт в кино или сериальной сфере.

Название курса — «5 пилотов для Okko»: пять лучших студентов получат финансирование на съемки пилотных серий проектов для онлайн-платформы.

Обучение будет построено вокруг практики режиссуры, драматургии и организации производства сериала — связанные с этими сферами навыки отличают шоураннера от автора идеи. Кураторами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов, соучредители «Места силы» и сооснователи «Студии 24».

Чтобы принять участие в конкурсе на обучение и попасть в число 10 финалистов отбора, необходимо оставить развернутую заявку с видением реализации сериала либо фрагмент сценария первой серии на сайте конкурса до 15 октября.

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