Буккросинг, галерея треш-арта и экомаркет: что делать на экологическом фестивале во «Флаконе»

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Виктория Шанина
Сегодня в 13:32

17 и 18 сентября на территории дизайн-завода «Флакон» состоится фестиваль Eco Friendly Fest, посвященный экологии и осознанному образу жизни. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В рамках двухдневного мероприятия будет организован лекторий, в котором эксперты расскажут гостям, как вести экологичный образ жизни и минимизировать отходы, поделятся опытом работы над принципами устойчивого развития и обсудят актуальную экоповестку и тренды цифровизации в сфере утилизации отходов в России, «устойчивую моду» и принципы здорового и экологичного рациона.

Внести свой вклад в защиту окружающей среды можно будет уже на Eco Friendly Fest. Для посетителей будут работать станции буккросинга, свопа одежды и сбора фракций вторсырья. Любители принимать активное участие в фестивалях смогут присоединиться к социальному экоперформансу вместе с актерами театра Playback, а также к квизу на темы окружающей среды.

На экомаркете фестиваля будет представлена продукция экофрендли-брендов и представителями zero waste сообщества — молодыми компаниями и мастерами, производящими этичную одежду и украшения, натуральные продукты питания, экономичную косметику, предметы уюта для дома, а также альтернативу одноразовых товаров.

Вместе с тем на фестивале откроется галерея треш-арта. На ней будут представлены работы художника Ивана Замеса, сделанные из неорганического мусора и материалов, не поддающихся переработке.

Подробнее с программой Eco Friendly Fest можно ознакомиться на «Афише». Вход не фестиваль свободный, необходимо только предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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