«В Советской России Ева залезает в Синдзи»: на Reddit нашли прообраз «Евангелиона» из СССР

Пользователь Reddit u/Lior_Thundersword открыл западным любителям аниме советскую мультипликацию. В своем посте он сравнил кадры из легендарного «Евангелиона» и малоизвестного мультфильма «Возвращение», выпущенного «Союзмультфильмом» в 1980 году.

Хоть картины и различаются по сюжету, тематика космоса и футуристический стиль их объединяют. Композиции некоторых сцен, цветовая гамма и рисовка — все это наталкивает на мысль: может, создатели «Евангелиона» вдохновлялись советской мультипликацией?

Один из пользователей пояснил, что, «несмотря на советскую цензуру, у аниматоров был простор для фантазии в создании мультфильмов и определенная творческая свобода». Он добавил, что в России и других постсоветских странах — большой фэндом «Евангелиона».

«Я обожаю советскую анимацию и работы „Союзмультфильма“. Моя любимая — их адаптация „Русалочки“», — u/Lucenia

«У советских аниматоров хватало яиц, чтобы рассказывать трагические истории в отличие от Disney. В любом случае диснеевская адаптация великолепна. А я люблю счастливые концовки», — u/Lior_Thundersword.

«„Советского ‚Евангелиона‘ не существует, он не может тебе навредить“.

Советский „Евангелион“:», — u/steel_balls_josuke.

«В Советской России Ева залезает в Синдзи», — u/Jealous_Initiative_6.

«Советский футуризм в искусстве был очень хорош, надо будет посмотреть этот мультик, спасибо», — u/Dairy_Seinfeld.

Пользователи также попросили ссылку на мультфильм.

10-минутное «Возвращение» было создано в тесных консультациях с космонавтом Алексеем Леоновым, а режиссером выступил мультипликатор Владимир Тарасов. Сюжет картины рассказывает о командире Платонове, которому предстоит совершить аварийную посадку космического корабля. Система автоматического приземления выведена из строя из‑за повреждений, так что осуществить его придется вручную.

Центр управления дает Платонову команду хорошо выспаться перед посадкой, но в назначенное время его не получается разбудить. Дед космонавта советует руководителям полета изменить курс корабля, чтобы он прошел над родным деревенским домом. Звуки детства будят пилота, и он успешно садится.

С сюжетом «Евангелиона» это не имеет ничего общего. В 11-серийном японском аниме, снятом режиссером Хидэаки Анно, действие происходит на Земле после глобальной катастрофы. Большая часть человечества погибла, Антарктида растаяла, а планету атакуют ангелы — загадочные существа, противостоять которым могут лишь гигантские роботы серии «Евангелион», созданные с помощью биотехнологий.