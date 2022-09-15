Экс-участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии перед первым концертом группы

Бывшая солистка Spice Girls Мелани Чисхолм, известная под псевдонимом Мелани Си, рассказала о случае сексуального насилия со стороны массажиста перед первым выступлением группы. Об этом сообщает The Guardian.

Певица рассказала об этом в подкасте «How to Fail», посвященном ее новым мемуарам «Who I Am». По ее словам, инцидент произошел в отеле в Стамбуле. Она решила забыть об этом случае, так как из‑за долгих репетиций и подготовки, которыми занималась группа, хотела сосредоточиться на выступлении, а не на нападении.

«Я не хотела поднимать шум, но также у меня не было времени разбираться с этим», — сказала Мелани Си. Певица описала нападение массажиста как легкое. Она подчеркнула, что не хотела упоминать об этом в своих мемуарах, но решила написать после того, как вспомнила о нем во сне. «Я думаю, что мне очень важно сказать об инциденте и наконец-то разобраться и пережить это», — добавила она.

После распада Spice Girls Чисхолм нередко высказывалась о трудностях, с которыми столкнулась в составе группы. В интервью The Guardian в 2020 году она говорила, что на пике своей славы боролось с расстройством пищевого поведения и страдала от депрессии.