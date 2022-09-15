Реклама
Новости
Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в большом теннисе
17:16
Польша требует вернуть картины, вывезенные в Пушкинский музей во время Второй мировой войны
17:04
Adobe приобретает Figma за 20 млрд долларов
17:03
Буккросинг, галерея треш-арта и экомаркет: что делать на экологическом фестивале во «Флаконе»
16:32
HBO/YouTube
HBO показал трейлер второго сезона «Авеню 5»
16:08
Ниинисте: владение недвижимостью в Финляндии не является поводом для выдачи виз
15:56
Предзаказов на новые iPhone в России стало в 2,5 раза больше
15:46
Экс-фронтмен HIM Вилле Вало анонсировал выход дебютного сольного альбома
15:12
«В Советской России Ева залезает в Синдзи»: на Reddit нашли прообраз «Евангелиона» из СССР
14:57
Экс-участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии перед первым концертом группы
14:46
билайн снял фильм к 30-летию компании
14:35
Art Rachen/Unsplash
Ethereum перешел на алгоритм Proof of Stake. Это снизит энергопотребление криптовалюты на 99,95%
13:41
Суд отозвал лицензию СМИ у сайта «Новой газеты»
13:03
Основатель бренда Patagonia пожертвовал свою компанию для борьбы с изменением климата
12:46
Новая книга Пелевина «KGBT+» появится в продаже в конце сентября
12:20
В России учредили День работников Роспотребнадзора 15 сентября
12:08
В Серебряном Бору заметили редкую краснокнижную серую цаплю
11:02
Vanilla Bear Films/Unsplash
Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»
10:40
Столицу Казахстана переименовывают обратно в Астану
10:04
В Госдуму внесли законопроект о лишении субсидий прокатчиков за «антипатриотические действия»
10:02
Экс-участница Spice Girls рассказала о пережитом сексуальном насилии перед первым концертом группы
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:46

Бывшая солистка Spice Girls Мелани Чисхолм, известная под псевдонимом Мелани Си, рассказала о случае сексуального насилия со стороны массажиста перед первым выступлением группы. Об этом сообщает The Guardian.

Певица рассказала об этом в подкасте «How to Fail», посвященном ее новым мемуарам «Who I Am». По ее словам, инцидент произошел в отеле в Стамбуле. Она решила забыть об этом случае, так как из‑за долгих репетиций и подготовки, которыми занималась группа, хотела сосредоточиться на выступлении, а не на нападении.

«Я не хотела поднимать шум, но также у меня не было времени разбираться с этим», — сказала Мелани Си. Певица описала нападение массажиста как легкое. Она подчеркнула, что не хотела упоминать об этом в своих мемуарах, но решила написать после того, как вспомнила о нем во сне. «Я думаю, что мне очень важно сказать об инциденте и наконец-то разобраться и пережить это», — добавила она.

После распада Spice Girls Чисхолм нередко высказывалась о трудностях, с которыми столкнулась в составе группы. В интервью The Guardian в 2020 году она говорила, что на пике своей славы боролось с расстройством пищевого поведения и страдала от депрессии.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Мелани Чисхолм
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение