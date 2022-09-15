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«Азбука вкуса» начала производить растительное мясо
Юлия Онодэра
Вчера в 23:12

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» запустила производство растительного мяса под собственной торговой маркой Eat no meat. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера.

По информации издания, компания уже начала выпускать котлеты с говяжьим и куриным вкусами. Они производятся с использованием горохового белка на фабриках-кухнях, расположенных в Москве.

Пока бренд выпускает порядка 400 кг продукции в сутки. В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены, а ассортимент товаров расширен. Какие именно продукты могут появиться в линейке, пока не раскрывается.

«Азбука вкуса» стала первым ритейлером в России, который запустил собственное производство растительного мяса. В целом, в стране относительно небольшое число компаний, выпускающий этот продукт.

По словам экспертов, на растительное мясо пока нет серьезного спроса. В основном, вегетарианские и веганские альтернативы пользуются популярностью в крупных городах Центрального округа.

Тем не менее, представители торговых сетей отмечают постепенное увеличение интереса покупателей к растительному мясу. Например, «Магнит» фиксирует рост продаж на уровне 7-10% ежемесячно в последнее время.

Руководитель клиентского пути «Вкусвилла» Наталья Овда считает, что драйвером спроса на альтернативные виды мяса может стать Великий пост. В весенний период отмечается рост продаж товаров этой категории.

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"Магнит"
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