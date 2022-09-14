Наоми Уоттс пугает детей в отрывке из триллера «Спокойной ночи, мамочка»

Amazon Prime Video поделился отрывком из грядущего психологического триллера «Спокойной ночи, мамочка» с Наоми Уоттс в главной роли. Премьера картины состоится уже 16 сентября.

Видео опубликовали с заголовком «Злая мама». Героиня Уоттс требует у братьев-близнецов телефон, попутно перечисляя случаи, когда они не ее не слушались. Однако дети уже начали подозревать, что их мама с перемотанным бинтами лицом не та, за кого себя выдает. В итоге напуганным братьям не удается скрыть от нее телефон.

По сюжету двух братьев-близнецов, Элиаса и Лукаса (Николас и Камерон Кроветти из «Большой маленькой лжи»), увозят в загородный дом их матери. Когда отец (Питер Херманн) оставляет мальчиков, а навстречу к ним выходит мама, они видят, что ее лицо полностью обмотано бинтами. Она утверждает, что перенесла серьезную косметическую операцию, но детям кажется это странным, ведь им никто не говорил ни о какой операции.

Вещи становятся все более подозрительными, когда их любящая мать начинает устанавливать странные правила и курить в доме, хотя раньше этого за ней не замечали. Она никогда не снимает повязки, ее отношение к сыновьям с каждым днем ​​становится все более напряженным, она даже уничтожает рисунки братьев, которыми они с ней делятся. Мальчики начинают задаваться вопросом, является ли женщина под этими бинтами вообще их матерью, но действительно поверить в это не так‑то и просто.

Режиссером фильма выступил Мэтт Собель («Новый вишневый вкус», «Отведи меня к реке»), а сценарий написал Кайл Уоррен. Продюсировали фильм Вероника Франц и Северин Фиала.