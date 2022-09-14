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«ДДТ» сняла клип на песню «В раю одиноко» из нового альбома
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:52

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «В раю одиноко» из грядущего альбома «Творчество в пустоте-2». Релиз видео приурочен ко дню рождения участницы группы Алены Романовой.

В клипе нет никаких декораций, кроме белого дыма. Лидер группы Юрий Шевчук и остальной музыкальный коллектив играют композицию буквально средь ничего.

Шевчук и Романова спрашивают, «возможно ли снова эту жизнь прожить, без тоски и тревоги вернуться к началу» и «пройтись легко по своей первой дороге». В припеве они заключают, что в гламурном раю «Бога нет, там скучно, там пусто».

«ДДТ» запустила краудфандинг на вторую часть альбома «Творчество в пустоте», в которой будет четырнадцать композиций, 6 сентября. Сначала всю пластинку услышат те, кто пожертвовал деньги на Planeta.ru. На стримингах альбом выйдет 6 октября.

Шевчук уточнял, что песни из альбома были написаны в основном «до 24 февраля 2022 года».

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Юрий ШевчукАлена Романова
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