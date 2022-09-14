Nike создал робота, умеющего чистить и ремонтировать кроссовки

Производитель обуви Nike разработал роботизированную систему для чистки и ремонта кроссовок. BILL (Bot Initiated Longevity Lab) должна продлевать срок службы обуви, сообщается на сайте бренда.

«Предоставление продукту второй жизни снижает его воздействие на окружающую среду. Это понимание привело к последней инновации Nike в розничной торговле — BILL», — объяснили свою главную цель создатели робота. Сейчас BILL может обработать кроссовки Air Force 1, Air Jordan 1, Space Hippie 01 и Nike Dunks.

Это работает так: робот создает трехмерную цифровую модель обуви и находит места для чистки сверху, по бокам и на подошве, а владельцы кроссовок в это время могут выбрать заплатки, которые скроют потертости на кроссовках. После того, как BILL закончит работу (чтобы обработать пару Air Force 1, роботу нужно примерно 45 минут), сотрудники установят новые стельки и шнурки из переработанных материалов.

Пока BILL доступна в фирменном магазине Nike Town London, и воспользоваться им могут бесплатно все владельцы кроссовок бренда. Руководитель отдела экологического дизайна в Nike Ноа Мерфи-Рейнхерц надеется, что подобные вещи, как этот робот, смогут создать более личную связь между людьми и их любимыми вещами.

«Люди готовы пойти на многое, чтобы позаботиться о своих любимых кроссовках. Ремонт товара — это способ продлить нашу память о нем. Мы рассматриваем BILL как инструмент, позволяющий сделать это. Роботы могут справляться с той работой, которую сложно делать вручную. Но когда мы используем их в качестве технологии для повторного использования, то все равно хотим, чтобы услуга находила индивидуальный подход к каждому», — пояснил он.