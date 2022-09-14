Сергей Минаев, Евгений Чебатков, Лев Лурье и Денис Симачев откроют гастромаркет в Петербурге

17 сентября в Петербурге пройдет открытие Московского рынка, который переформатирован в гастромаркет. Куратором лайнапа выступила команда издания «Правила жизни» во главе с главным редактором Сергеем Минаевым, рассказали «Афише Daily» их представители.

Начнется программа в 16.00 с секции «Диалоги», знакомой гостям фестиваля Esquire Weekend. Сергей Минаев поговорит об урбан-арте с художником Владимиром Абихом и о роли юмора — со стендапером Евгением Чебатковым. Историк Лев Лурье обсудит с пиар-специалисткой Дарьей Гумбург инициативы, меняющие городскую среду.

Абих представит свою новую работу — масштабное монохромное панно «человек человеку человек», украсившее внутренний фасад Московского рынка. Работа должна подчеркнуть, что рынок — территория общения, а не наоборот.

Чебатков также примет участие в следующем блоке «Чтения», выступив со стендапом. Второй герой этой части программы, писатель Александр Цыпкин, впервые представит широкой публике свои новые сочинения, в которых он не без юмора рассуждает о возрастах женщины глазами мужчин.

В музыкальной программе вечера — выступления поп-группы «Моя Мишель», а также казахского битмейкера и певца Айдоса Джумалинова, он же Dose. Завершит программу вечеринка, на которой диджей-сет отыграет дизайнер и сооснователь культового столичного спота Simach — Денис Симачев.

Продлится мероприятие с 16.00 до полуночи. Билеты ищите на «Афише».