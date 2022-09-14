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Джейкоб Лофланд сыграет в «Джокере-2»
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:21

Джейкоб Лофланд, известный по франшизе «Бегущий в лабиринте» и сериалу с Пирсом Броснаном «Сын», присоединился к актерскому составу фильма «Джокер: Безумие для двоих». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он сыграет ключевую роль второго плана — заключенного в психушке, которому удалось подружиться с Артуром Флеком.

Название грядущей ленты отсылает к французскому медицинскому термину, описывающему психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

О сиквеле известно немного, но инсайдеры полагают, что действие фильма развернется в психушке «Аркхэм», куда был отправлен Артур Флек в конце первой картины.

В «Джокере-2» сыграют Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битз и Брендан Глисон. Съемки фильма начнутся в декабре. Режиссер — по-прежнему Тодд Филлипс. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

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