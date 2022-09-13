ВШЭ и «Ночлежка» выпустили сериал и подкаст о волонтерской помощи бездомным

Высшая школа экономики вместе с благотворительной организацией «Ночлежка» запускает медиапроект о волонтерской помощи бездомным людям «Где‑то рядом». Об этом «Афише Daily» рассказали представители вуза.

Проект состоит из трех элементов — документального веб-сериала «Волонтеры.doc», разговорного подкаста «Невидимки» и серии интерактивных анимационных роликов «Так бывает».

Главные героини «Волонтеров.doc» — три волонтерки «Ночлежки»: Лиля, Катя и Полина.

Подкаст «Невидимки» рассказывает о феномене бездомности и о тех, кто помогает бездомным людям. Эксперты объясняют, в чем отличия мужского и женского опыта бездомности, что такое психологическая поддержка бездомных и как привычные категории типа «дом» и «регистрация» определяют наше отношение к этой теме.

Анимационные ролики показывают, с какими неоднозначными ситуациями могут столкнуться сотрудники и волонтеры «Ночлежки» при общении с клиентами. После просмотра пользователя просят выбрать, как бы он ответил на месте благотворителя, и знакомят с комментариями экспертов о коммуникации с бездомными людьми.