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«Думала, феи должны быть хорошими»: вышел трейлер «Школы добра и зла» с Мишель Йео и Шарлиз Терон
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:41

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале первый полноценный трейлер фильма «Школа добра и зла», снятого режиссером Полом Фигом («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе») по романам Сомана Чайнани.

Ролик рассказал о сюжете будущей картины. В ней две юные девушки — Софи и Агата — попадут в волшебную школу, где подростков обучают быть сказочными героями или злодеями. «Мы ожидали вас», — заявляет подругам директриса школы.

Она принимает Софи и Агату в своем учебном заведении, студентами которого ранее были Золушка, Белоснежка и их антагонисты. Там Софи начинает мечтать о том, чтобы стать следующей знаменитой на весь мир принцессой.

«Это все, чего я когда‑либо хотела, Агата. Я не могу согласиться на обычную жизнь», — говорит она подруге, не зная, что в ней скрыт потенциал не героини, а великой злодейки. Вскоре зло просыпается в Софи, и она становится угрозой для всех.

Агате предстоит вступить в противостояние с лучшей подругой и попытаться вернуть ее на сторону добра. Получится ли у нее, станет известно 19 октября, когда фильм выйдет на Netflix.

Главные роли в картине исполнили София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и Софиа Энн Карузо («Зло»). Также в ленте снялись Керри Вашингтон («Рэй»), Мишель Йео («Все везде и сразу») и Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости»).

Также в «Школе добра и зла» приняли участие Лоренс Фишберн, Патти ЛюПон, Кит Янг, Рейчел Блум, Питер Серафинович, Марк Хип, Джейми Флаттерс, Фрейя Теодора Паркс, Деми Айзек Овиаве, Кейтлин Акинпелуми и Бриони Скарлетт.

Сценарий фантастического проекта написали Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна») и Лаура Солон («Новогодний корпоратив», «Пусть идет снег»).

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Мишель ЙеоШарлиз ТеронПол ФигЛоренс ФишбернПатти ЛюпонРейчел БлумПитер СерафиновичМарк Хип
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