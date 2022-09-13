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Русский драмтеатр Литвы переименуют в Вильнюсский старый театр
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:50

Литовский русский драматический театр (ЛРДТ) переименуют в Вильнюсский старый театр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

«По мнению экспертов, название Вильнюсского старого театра одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению», — рассказали в пресс-службе.

При этом эксперты заявили, что нынешняя труппа театра, которая выступает на русском языке, должна быть сохранена.

Такое решение было принято встрече с созданной ранее рабочей группой по подготовке рекомендаций по направлению деятельности и изменению названия ЛРДТ, а также совета профессиональных учреждений исполнительского искусства, сейма и других.

Распоряжение подписал министр культуры Симонас Кайрис.

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