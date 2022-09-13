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Убийце Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в досрочном освобождении
Дарья Мельникова
Сегодня в 07:38

Убийце легендарного музыканта из группы The Beatles Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Associated Press.

67-летний Марк Чапман предстал перед комиссией по УДО в конце августа. Стенограмма заседания пока не была опубликована, но известно, что убийца неоднократно выражал раскаяние на предыдущих слушаниях.

Так, в 2020 году он назвал свои действия «отвратительными», заверив, что у него «не будет никаких претензий», если суд решит оставить его в тюрьме до конца жизни. «Я убил его… потому что он был очень, очень, очень знаменит, и это единственная причина, а я очень, очень, очень, очень стремился к самовосхвалению. Очень эгоистично», — сказал тогда Чапман.

Чапман застрелил Леннона в ночь на 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру на Верхнем Вест-Сайде.

Свое первое заявление об освобождении убийца написал в 2000 году — тогда истек его 20-летний тюремный срок. Согласно приговору, Чапман должен был находиться в заключении в течение как минимум 20 лет. После истечения этого срока он может выйти на свободу, если его прошение об УДО одобрит специальная комиссия. Но она отказывает ему уже 20 лет.

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