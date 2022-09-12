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В театре «Новая опера» состоится премьера «Стиффелио» Джузеппе Верди
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:56

32-й сезон Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова откроет российская премьера оперы «Стиффелио» Джузеппе Верди. Об этом «Афише Daly» рассказали организаторы мероприятия.

Действие оперы развивается в Германии XIX века. Сюжет рассказывает о протестантском священнике Стиффелио, который из‑за угроз вынужден бежать под именем Родольфо Мюллера и искать убежище у графа Штанкара. Священник женат на дочери Штанкара Лине, но пока он находится в странствованиях, ее соблазняет негодяй Рафаэле фон Леутольд.

Первая постановка оперы состоялась 16 ноября 1850 года в Триесте, в Театре Гранде. История о женатом протестантском пасторе, способном простить супруге ее неверность, вызвала в католической Италии бурную негативную реакцию цензоров и публики.

Впервые в России концертное исполнение «Стиффелио» состоялось в 2020 году на Крещенском фестивале в «Новой опере» под управлением Александра Самоилэ. Тогда критики высоко оценили его работу.

Первые спектакли в «Новой опере» под руководством Екатерины Одеговой пройдут 20, 22 и 24 сентября. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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