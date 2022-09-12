Во всех регионах, где выбирали губернаторов, побеждают действующие главы субъектов или их врио

Во всех 15 российских регионах, где в эти выходные проходили выборы губернаторов, побеждают действующие главы субъектов или временно исполняющие их обязанности. При этом в 13 регионах лидерами оказались представители «Единой России» , в 2 — самовыдвиженцы. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК , которые приводит РБК.

Трехдневное голосование проходило в 82 регионах России с 9 по 11 сентября. В зависимости от субъекта выборы длились один, два или три дня. В 14 регионах прошли прямые губернаторские выборы, в Адыгее главу республики выбирали местные депутаты. В шести регионах избирали депутатов региональных парламентов. В Москве состоялись выборы муниципальных депутатов в 126 районах города из 145.