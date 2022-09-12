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Во всех регионах, где выбирали губернаторов, побеждают действующие главы субъектов или их врио
Семён Гудошников
Сегодня в 08:14

Во всех 15 российских регионах, где в эти выходные проходили выборы губернаторов, побеждают действующие главы субъектов или временно исполняющие их обязанности. При этом в 13 регионах лидерами оказались представители «Единой России», в 2 — самовыдвиженцы. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, которые приводит РБК.

  • В Свердловской области после подсчета 100% голосов действующий губернатор Евгений Куйвашев («Едина Россия») набирает 65,78%. Коммунист Александр Ивачев — 12,9%.
  • На выборах главы Калининградской области после обработки 100% протоколов лидирует губернатор региона Антон Алиханов («Единая Россия») с результатом в 80,21%. Представитель ЛДПР Евгений Мишин набирает 6,4%.
  • В Бурятии после обработки 100% протоколов побеждает глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»), набрав 86,25% голосов. На втором месте коммунист Виктор Малышенко (7,12%).
  • Глава Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия») набирает 64,37% голосов после обработки 100% протоколов. Следом идет Александр Сыров (КПРФ) с результатом в 19,79%.
  • В Карелии лидирует единорос Артур Парфеничков, действующий глава региона, с 65,15% голосов (после обработки 100% протоколов). У Андрея Рогалевича («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») 13,41%, у коммуниста Евгения Ульянова — 12,64%.
  • В Адыгее депутаты республиканского Госсовета единогласно переизбрали действующего главу Мурата Кумпилова («Единая Россия»), который занимает пост с 2017 года.
  • В Марий Эл после обработки 100% бюллетеней победил врио главы республики, самовыдвиженец Юрий Зайцев, набравший 82,44% голосов.
  • В Ярославской области тоже лидирует самовыдвиженец Михаил Евраев, временно исполняющий обязанности губернатора региона. После обработки 100% протоколов он набирает 82,31%.
  • Врио губернатора Рязанской области Павел Малков от «Единой России» получил 84,55% голосов после обработки 100% протоколов.
  • В Саратовской области лидирует действующий врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия») с результатом 72,36% голосов. Обработано 99,1% протоколов.
  • Во Владимирской области тоже побеждает действующий врио — единорос Александр Авдеев. Он набрал 83,68% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте с результатом в 6,53% — Антон Сидорко (КПРФ).
  • В Кировской области после обработки 100% бюллетеней на первом месте врио губернатора Александр Соколов («Единая Россия») с 71,85% голосов.
  • В Новгородской области действующий губернатор-единорос Андрей Никитин набирает 77,03% голосов после подсчета 100% протоколов. У ближайшего соперника, коммунистки Ольги Ефимовой, 10,99%.
  • Врио главы Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») получил 89,94% голосов после обработки 100% протоколов. У Галины Немцевой из «Справедливой России — За правду») 6,08%.
  • В Тамбовской области побеждает врио губернатора Максим Егоров из «Единой России». Он набирает 84,95% голосов после подсчета 100% бюллетеней. За ним идет Алексей Жидков (КПРФ) с результатом в 6,77%.

Трехдневное голосование проходило в 82 регионах России с 9 по 11 сентября. В зависимости от субъекта выборы длились один, два или три дня. В 14 регионах прошли прямые губернаторские выборы, в Адыгее главу республики выбирали местные депутаты. В шести регионах избирали депутатов региональных парламентов. В Москве состоялись выборы муниципальных депутатов в 126 районах города из 145.

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Единая РоссияКПРФЦИК РоссииЛДПРСправедливая Россия
люди
Евгений КуйвашевАлександр СоколовАлександр ИвачевАнтон АлихановЕвгений Мишин
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