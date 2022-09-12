Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в региональные парламенты

Центральная избирательная комиссия обработала почти все протоколы на выборах депутатов в местные парламенты. Во всех регионах лидирует «Единая Россия».
- Сахалинская областная дума, обработано 100% протоколов. «Единая Россия» лидирует с 47,2% голосов.
- Дума Петропавловск-Камчатского городского округа, 100%. Лидер — «Единая Россия» (53,77%).
- Государственный совет Удмуртии, 100%. Лидер — «Единая Россия» (51,07%).
- Саратовская областная дума, 97,75%. Лидер — «Единая Россия» (60,15%).
- Законодательное собрание Краснодарского края, 97,15%. Лидер — «Единая Россия» (70,78%).
- Заксобрание Пензенской области, 100%. Лидер — «Единая Россия» (74,91%).
- Парламент Северной Осетии, 100%. Лидер — «Единая Россия» (67,88%).
- Городской совет Горно-Алтайска. Лидер — «Единая Россия» (20 мест из 21).
- Лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова не избрали депутатом городской думы свердловского города Асбеста. Музыкант поддерживает политику нынешней власти и «Единую Россию», а также активно выступает в поддержку боевых действий на территории Украины и участвует в концертах для сбора гуманитарной помощи.
Жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей могли проголосовать дистанционно. Такой возможностью воспользовались более 83% принявших участие в выборах граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы о нарушениях.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям
Другие материалы по темам