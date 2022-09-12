Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в региональные парламенты

Центральная избирательная комиссия обработала почти все протоколы на выборах депутатов в местные парламенты. Во всех регионах лидирует «Единая Россия» .

Жители Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей могли проголосовать дистанционно. Такой возможностью воспользовались более 83% принявших участие в выборах граждан, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы о нарушениях.