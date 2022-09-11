Реклама
Новости
МИД Черногории предложил ввести визы для россиян
15:35
Третий сезон «Мандалорца» и «Индиана Джонс-5»: собрали главное из презентаций студий на D23
15:33
В Ростове разработали первую российскую вакцину от ротавируса
15:20
Bubble выпустил комикс про Данилу Багрова в честь 25-летия «Брата»
14:14
Колесо обозрения «Солнце Москвы», которое вчера открыл Путин, закрылось
13:13
Вышел первый трейлер «Секретного вторжения» от Marvel с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли
13:07
«Ваканда навсегда» и «Громовержцы»: что показал Marvel на выставке D23
12:08
The Playlist/YouTube
Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» получил главный приз Венецианского фестиваля
10:38
Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, создавший «Каникулы в Простоквашино»
вчера в 21:17
Кассиан Андор возглавляет восстание в новом трейлере сериала-приквела «Изгоя-один»
вчера в 21:04
Disney готовит к своему столетию мультфильм «Желание»
вчера в 20:31
Власти Молдовы запретили авиаперелеты в Россию
вчера в 19:37
В Сербии запретили гей-парад из‑за угрозы беспорядков
вчера в 18:57
Карл III стал королем Великобритании, TJ закрылся и другие новости дня
вчера в 18:54
Дайджест
Королевский пчеловод по старой традиции сообщил насекомым о смерти Елизаветы II и новом монархе
вчера в 16:59
Pixar анонсировал сиквел мультфильма «Головоломка». Главным героем вновь станет Райли
вчера в 16:36
Власти Грузии: российские туристы не угрожают безопасности страны
вчера в 15:57
Агентство «Москва»
На ВДНХ открыли самое большое колесо обозрения в Европе
вчера в 15:18
Сотрудник Росгвардии умер после нападения в Курской области. Бастрыкин поручил возбудить дело
вчера в 14:50
TJ закрылся. С проектом попрощались в стиле «Форсажа»
вчера в 14:50
Вышел первый трейлер «Секретного вторжения» от Marvel с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли
Виктория Шанина
Сегодня в 10:07

В сети появился первый трейлер фантастического мини-сериала «Секретное вторжение». Посмотреть его можно на ютьюб-канале кинокомпании Marvel Entertainment.

В главной роли — Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Мситетли. Финал»), как и во всех фильмах вселенной «Мстителей», он играет Ника Фьюри. Герой отрастил бороду и, казалось бы, отошел от дел, но его ждет новая миссия.

Судя по трейлеру, Нику Фьюри предстоит оказать сопротивление скруллам — инопланетной расе, которая, по законам жанра, прибыла захватывать Землю. Главная способность этих космических существ — перевоплощаться в людей, даже тех, кого видели всего один раз.

«Это только моя война. Я последний человек, стоящий между ними и тем, чего они действительно хотят», — говорит Фьюри в ролике.

Помимо Джексона в сериале появятся Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд и другие. Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим.

«Секретное вторжение» выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+. Премьера запланирована на весну 2023 года.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Сэмюэл ДжексонБен МендельсонЭмилия КларкКоби СмолдерсОливия КолманКристофер МакдональдТомас Безуча
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение