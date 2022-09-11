Вышел первый трейлер «Секретного вторжения» от Marvel с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли

В сети появился первый трейлер фантастического мини-сериала «Секретное вторжение». Посмотреть его можно на ютьюб-канале кинокомпании Marvel Entertainment.

В главной роли — Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Мситетли. Финал»), как и во всех фильмах вселенной «Мстителей», он играет Ника Фьюри. Герой отрастил бороду и, казалось бы, отошел от дел, но его ждет новая миссия.

Судя по трейлеру, Нику Фьюри предстоит оказать сопротивление скруллам — инопланетной расе, которая, по законам жанра, прибыла захватывать Землю. Главная способность этих космических существ — перевоплощаться в людей, даже тех, кого видели всего один раз.

«Это только моя война. Я последний человек, стоящий между ними и тем, чего они действительно хотят», — говорит Фьюри в ролике.

Помимо Джексона в сериале появятся Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд и другие. Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим.

«Секретное вторжение» выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+. Премьера запланирована на весну 2023 года.