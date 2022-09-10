Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, создавший «Каникулы в Простоквашино»

В возрасте 72 лет умер Владимир Вышегородцев, один из авторов мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Незнайка на Луне» и «Котенок по имени Гав». Художник-мультипликатор скончался в больнице от сердечного приступа, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Прощание с Вышегородцевым прошло 10 сентября в морге московской больницы имени Юдина, добавил он.

Вышегородцев работал над созданием «Каникул в Простоквашино», «Зимы в Простоквашино», «Кот а Леопольда», «Бабы Яги против», «Пса в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайки на Луне», «Дня рождения Алисы» — всего более 50 картин.