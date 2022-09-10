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Власти Молдовы запретили авиаперелеты в Россию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:37

Управление гражданской авиации Молдовы запретило местным авиакомпаниям совершать полеты в Россию, объяснив свое решение интересами «обеспечения авиационной безопасности». Об этом в своем телеграм-канале сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

Политик добавил, что решение принималось с учетом «решения о приостановлении Европейским агентством по авиационной безопасности всех сертификатов и разрешений, выданных авиационным агентам Российской Федерации».

Накануне авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении с 1 октября прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом, остановившимся в феврале. В пресс-службе Росавиации заявили, что молдавский перевозчик имеет все разрешения на полеты в российскую столицу.

В Air Moldova говорили, что решение о возобновлении полетов в том числе связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

«Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи», — объясняли там.

Из‑за боевых действий на территории Украины в Молдове был введен режим ЧП и закрыто воздушное пространство.

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Росавиация
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