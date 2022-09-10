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Королевский пчеловод по старой традиции сообщил насекомым о смерти Елизаветы II и новом монархе
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Пчеловод при британском монаршем дворе Джон Чаппл сообщил насекомым о смерти королевы Елизаветы II и попросил их вести себя хорошо в правление принца Чарльза, взявшего себе имя Карл III. Это традиция, корни которой уходят вглубь веков, передает Daily Mail.

79-летний Чаппл надел на ульи, где живут десятки тысяч пчел, черные ленты в виде бантиков и рассказал насекомым о трагедии и переменах, заодно дав напутствие. Ритуал берет начало из древнего суеверия: если не сообщить пчелам о новом хозяине, они перестанут производить мед, покинут улей или даже погибнут.

«Традиция заключается в том, что вы осторожно стучите по улью и говорите, что ваша хозяйка или хозяин мертвы, а новый будет добр к вам, так и вы относитесь к нему хорошо», — объяснила жена Чаппла Кэт.

Традиции рассказывать пчелам о важных событиях в жизни их владельцев — рождении, свадьбе или кончине — придерживаются во многих европейских странах, в том числе Ирландии, Германии, Нидерландах, Франции и США.

Чаппл заботится о более чем миллионе пчел (два улья в Кларенс-Хаусе и пять в Букингемском дворце), хотя к концу лета их число сократилось. Он работает пчеловодом уже 15 лет, хотя в его планы это не входило: «Я получил электронное письмо от главного садовника Букингемского дворца с просьбой встретиться и поговорить о пчелах». Мужчина полагал, у королевской семьи проблемы с насекомыми, но оказалось, что они хотят их завести.

В целом же Чаппл работает с пчелами более 30 лет — и началось это из‑за любви его жены к меду. Он надеется, что Карл III оставит его на должности и не избавится от пчел.

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