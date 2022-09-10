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Халле Бейли в образе диснеевской принцессы в трейлере ремейка «Русалочки»
Дарья Мельникова
Сегодня в 08:13

Disney выпустил первый трейлер новой экранизации «Русалочки» с Халле Бейли в главной роли. Премьера картины состоится 26 мая 2023 года.

В ролике Бейли исполняет культовую песню из мультфильма «Part of Your World», придав ей новое уникальное звучание.

«Я уверена, что все присутствующие здесь могут соотнести себя с Ариэль и с тем, насколько она особенная для всех нас. Будучи маленькой девочкой, плавающей в бассейне и воображающей себя русалкой, я никогда не думала, что это воплотится в жизнь», — рассказала актриса после презентации трейлера в рамках D23 Expo 2022.

Помимо Бейли, в «Русалочке» снялись Джона Хауэр-Кинг в роли принца Эрика, Джейкоб Тремблей озвучил рыбку Флаундера, Давид Диггс — краба Себастьяна, а Аквафина подарил голос чайке Скаттлу. Ведьму Урсулу сыграла Мелисса МакКарти, короля Тритона — Хавьер Бардем.

В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины. Над музыкой работали Алан Менкен, который писал ее для мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда, работавший над «Моаной».

Режиссером «Русалочки» стал Роб Маршалл, известный по фильмам «Чикаго», «Мэри Поппинс возвращается», «Пираты Карибского моря: на странных берегах», «Чем дальше в лес…» и «Мемуары гейши».

Подробности по теме
Мех, большая челюсть и переменный пол: ученые объясняют, как должны выглядеть русалки
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тэги
Walt Disney
люди
Эрика ТремблейДжейкоб ТремблейМелисса МаккартиХавьер БардемАлан МенкенРоб Маршалл
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