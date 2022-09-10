Байден продлил на год режим ЧП в США. Он был введен после терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что ЧП продлено еще на год, «поскольку террористическая угроза до сих пор сохраняется». Режим предоставляет президенту ряд дополнительных юридических полномочий, к которым он вправе в любой момент прибегнуть.

Чрезвычайное положение было введено в США 14 сентября 2001 года президентом США Джорджем Бушем-младшим. Поводом послужили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, в результате которых погибли около трех тысяч человек. Ответственность за них на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида».

Согласно закону США, режим ЧП автоматически прекращается, если президент не направит в Конгресс уведомление о необходимости продления еще на год в течение 90 дней после очередной годовщины трагической даты.