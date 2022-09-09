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На more.tv стартовал сериал «Стая» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым. Публикуем фрагмент
Юлия Онодэра
Вчера в 22:11

На стриминговом сервисе more.tv вышел первый эпизод сериала «Стая», в котором снялись Агата Муцениеце и Павел Табаков. «Афиша Daily» публикует эксклюзивно фрагмент из второй серии шоу — она выйдет на следующей неделе.

Действие сериала развивается в горной местности, куда в рамках эксперимента отправили юных правонарушителей. Контролировать их должна была психолог-воспитатель Рита, но она вскоре оказалась заложницей подростков.

Молодые преступники решили бежать после того, как в их палаточном лагере произошла трагедия. Риту они взяли с собой. На поиски девушки и группы беглецов отправились муж Риты и отец одного из ребят.

«Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую „стаю“. Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны», — сообщает синопсис проекта.

Режиссером «Стаи» выступил Марк Горобец. Съемки сериала проходили в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии. В них приняли участие Анастасия Красовская, Макар Запорожский и Александр Робак, а также Георгий Ратишвили, Виталий Хаев, Эльшан Алескеров, Иван Непомнящий и другие актеры.

Перед съемками артисты учились скалолазанию и стрельбе из лука, проходили тренинги по безопасности поведения в горах — и неспроста. Команде сериала предстояли сложные спуски и подъемы, сплавы, сцены в ледяной воде и работа в условиях дикой природы на протяжении двух месяцев.

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Агата МуцениецеПавел ТабаковМарк ГоробецМакар ЗапорожскийАлександр РобакВиталий ХаевИван Непомнящий
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