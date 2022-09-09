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Вышел трейлер ремейка сериала «Квантовый скачок»
Юлия Онодэра
Вчера в 18:26

Американская телесеть NBC опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер сериала «Квантовый скачок» — ремейка одноименного многосерийного шоу, выходившего в 1989–1993 годах.

Новый «Квантовый скачок» расскажет об ученом-физике Бене Сонге, который совершает путешествие в прошлое и теряет во время него память. Он оказывается в 1985 году, не зная, ни кто он, ни зачем переместился во времени.

Из трейлера следует, что Бен встретит в прошлом свою возлюбленную Эддисон — единственного человека, который может помочь ему вспомнить, как он попал в прошлое. Но она оказывается лишь голограммой.

Впрочем, девушка объясняет Сонгу механизм квантовых скачков и сообщает ему, над какими технологиями он работал. Она обещает герою, что не оставит его, пока тот не найдет способ вернуться в свое время.

Трейлер показывает, что путь домой для Бена будет непростым. Помогать ученому будет целая команда специалистов, которых в сериале сыграли Эрни Хадсон, Мейсон Александер Парк и Нанриса Ли.

Роль самого Сонга досталась Раймонду Ли, а в образе Эддисон в шоу появилась Кейтлин Бассетт. Сценаристами ремейка выступили Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт. Они же спродюсировали сериал вместе с Доном Беллисарио, Деборой Пратт и Мартином Гиро.

«Квантовый скачок» разработали в студии Universal Television в коллаборации с I Have an Idea Entertainment, Belisarius Productions и Quinn’s House Productions. Шоу выйдет на NBC 19 сентября, а на следующий день появится на стрим-сервисе Peacock.

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