В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на корреспондента.

По периметру сквера у скульптуры установлены 14 каменных плит, имитирующих виниловые пластинки. На них — названия знаменитых песен артиста. Открытие монумента состоялось накануне 85-летия со дня рождения Кобзона.

Это первый музыкальный памятник в Москве. На нем есть специальный QR-код, отсканировав который можно послушать песни Кобзона.

На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги артиста. Среди них вдова певца Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский и другие.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он оставил после себя впечатляющее музыкальное наследие, «Афиша Daily» выбрала из него 15 треков, которые многое расскажут о самом певце и о его времени.