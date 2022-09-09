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В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону
Семён Гудошников
Вчера в 15:50

В Оружейном переулке в Москве открыли памятник Иосифу Кобзону. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на корреспондента.

По периметру сквера у скульптуры установлены 14 каменных плит, имитирующих виниловые пластинки. На них — названия знаменитых песен артиста. Открытие монумента состоялось накануне 85-летия со дня рождения Кобзона.

Это первый музыкальный памятник в Москве. На нем есть специальный QR-код, отсканировав который можно послушать песни Кобзона.

На открытие пришли почетные гости, близкие, родные и коллеги артиста. Среди них вдова певца Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский и другие.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Он оставил после себя впечатляющее музыкальное наследие, «Афиша Daily» выбрала из него 15 треков, которые многое расскажут о самом певце и о его времени.

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