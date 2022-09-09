Шестой сезон сериала «Рассказ служанки» станет последним

Hulu продлил сериал «Рассказ служанки» на шестой сезон еще до выхода пятого, премьера которого запланирована на 14 сентября. Об этом сообщает Deadline.

«Для нас было настоящей честью рассказать историю новаторского романа Маргарет Этвуд и потрясающе актуального мира. Мы благодарны Hulu и MGM за то, что они позволили нам рассказать эту историю, которая, к сожалению, остается такой же актуальной на протяжении всего сериала, и мы в восторге от наших невероятных поклонников за их неизменную поддержку, без которой мы никогда бы не дошли до этого момента», — подчеркнул шоураннер проекта Брюс Миллер.

Стрим-сервис подчеркивает, что шестой сезон станет для сериала последним. Сейчас в активной разработке находится новое шоу под названием «Заветы» (The Testaments), события которого разворачиваются спустя годы после завершения шоу.

Действие «Рассказа служанки» разворачивается в Америке будущего — в вымышленном тоталитарном государстве Галаад. В нем жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Кроме того, загрязнение окружающей среды привело к тому, что родить ребенка способна одна из ста женщин, которых ссылают в лагеря для подготовки к рождению детей для офицеров и чиновников.

С момента выхода на экраны в 2017 году «‎Рассказ служанки»‎ стал хитом среди зрителей и критиков. В 2018 году он получил «‎Золотой глобус»‎ в номинациях «‎Лучшая женская роль на ТВ (драма)»‎ и «‎Лучший драматический сериал»‎, а также забрал статуэтки на премии «‎Эмми»‎ в 2017, 2018 и 2019 годах.