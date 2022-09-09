Реклама
Новости
Два блогера Yappy стали ведущими на «Матч ТВ»: объявлены результаты конкурса
17:26
Republic* отказался от лицензии СМИ
17:02
В Москве покажут рейв-оперетту «Мастерской Брусникина» по повести Вольтера
16:57
Игорь Николаев хочет зарегистрировать бренд «Третье сентября»
16:45
«Рэп, секс, алкоголь»: Бикей Декада и Sapa13 записали трек «Run»
15:41
Из‑за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду возбудили уголовное дело
15:29
Кадр из соцсетей Юрия Хованского
Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов
15:19
На сцене московского «Геликона» покажут оперу «Богема» Джакомо Пуччини
14:59
Новый документальный проект на Okko расскажет о Москве — киношной, гастрономической и музыкальной
14:57
Panic! At the Disco выпустили клип на трек «Do It to Death»
14:47
«Наши сердца разбиты. Как подобрать нужные слова?»: обложки газет, посвященные умершей Елизавете II
13:58
Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Шестой сезон сериала «Рассказ служанки» станет последним
12:58
В России выявили максимальное за полгода число заразившихся коронавирусом
12:36
В кинотеатре «Пионер» прошла премьера нового комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
12:06
«Блондинка» удостоилась 14-минутных оваций в Венеции. Ана де Армас, сыгравшая Монро, расплакалась
11:14
Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»
11:03
The Royal Family/YouTube
Медвежонок Паддингтон попрощался с Елизаветой II
10:12
Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
09:45
«Playboy Украина» закроют из‑за выпуска о российской спецоперации
08:55
«Мы будем вместе десятки тысяч ночей»: вышел новый трейлер сериала «Интервью с вампиром»
02:41
Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли
Дарья Мельникова
Сегодня в 06:45

Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера картины запланирована на 21 октября.

Новый ролик подтвердил появление Аманды Уоллер из «Отряда самоубийц» в исполнении Виолы Дэвис в грядущем фильме. В трейлере она ведет переговоры с «Обществом справедливости Америки», куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Черный Адам — главный антагонист Билли Бэтсона, который также известен как Шазам. «Спустя почти 5000 лет после того, как он был наделен всемогущими силами египетских богов и так же быстро заключен в тюрьму, Черный Адам освобождается из своей земной гробницы, готовый обрушить свою уникальную форму правосудия на современный мир», — гласит официальный синопсис картины.

Режиссером «Черного Адама» выступил Жауме Коллет-Серра («Воздушный маршал»), а сценарий написали Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани, которые вместе работали над фильмом «Мавританец».

Картина станет спин-оффом фильма «Шазам!» 2019 года и вторым совместным проектом New Line Cinema и DC.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Пирс Броснан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение