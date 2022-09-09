Вышел новый трейлер «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер фильма «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера картины запланирована на 21 октября.

Новый ролик подтвердил появление Аманды Уоллер из «Отряда самоубийц» в исполнении Виолы Дэвис в грядущем фильме. В трейлере она ведет переговоры с «Обществом справедливости Америки», куда входят Человек-ястреб (Олдис Ходж), Доктор Фейт (Пирс Броснан), Циклон (Квинтесса Суинделл) и Крушитель Атомов (Ноа Сентинео).

Черный Адам — главный антагонист Билли Бэтсона, который также известен как Шазам. «Спустя почти 5000 лет после того, как он был наделен всемогущими силами египетских богов и так же быстро заключен в тюрьму, Черный Адам освобождается из своей земной гробницы, готовый обрушить свою уникальную форму правосудия на современный мир», — гласит официальный синопсис картины.

Режиссером «Черного Адама» выступил Жауме Коллет-Серра («Воздушный маршал»), а сценарий написали Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани, которые вместе работали над фильмом «Мавританец».

Картина станет спин-оффом фильма «Шазам!» 2019 года и вторым совместным проектом New Line Cinema и DC.