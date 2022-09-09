Кейли Куоко путешествует во времени ради свиданий с парнем в трейлере «Meet Cute»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер романтической комедии «Meet Cute» с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном в главных ролях. Ее снял режиссер Алекс Леманн («Паддлтон», «Кафе „Голубая сойка“»).

В новом фильме Куоко сыграла девушку по имени Шейла, чья подруга показала ей машину времени. Шейла решила отправиться в прошлое, где встретила парня Гэри. Влюбившись в него, героиня решила помочь другу и изменить события в его прошлом.

Судя по трейлеру, результат окажется неожиданным: Гэри начнет меняться непредсказуемым образом и сам не будет рад этим переменам. «Если ты стираешь боль, ты стираешь человека», — объясняет подруга Шейлы происходящее.

«Если бы у меня была машина времени прямо сейчас, я бы разрывался. Прыгуть прямо в день премьеры или вернуться назад и перепрожить радость создания этого фильма? К счастью для меня, мне не нужно принимать такое решение», — сказал Леманн.

Он создал фильм по сценарию Ноги Пнуели в сотрудничестве с Блэр Уорд, Артом Робинсоном, Андерсон Эрденом, Сарой Шаак, Джонатаном Тейлором, Саймоном Фосеттом, Мартином Спроком и другими кинепродюсерами. Посмотреть, что у них получилось, можно будет на Peacock с 21 сентября.