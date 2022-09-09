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Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив
Юлия Онодэра
Вчера в 21:11

Близкие бизнесмена и основателя компании Apple Стива Джобса создали онлайн-архив, посвященный ему. Его можно найти на сайте stevejobsarchive.com.

В архив вошли известные цитаты Джобса, видео с его участием и аудиозаписи интервью предпринимателя. В данный момент на главной странице размещен текст электронного письма, которое Джобс отправил сам себе.

В нем глава Apple восхищается человечеством и тому, как люди создали буквально все, что их окружает: языки, одежду, продукты питания, музыку, медицину и, конечно, технологии.

«Я люблю и восхищаюсь представителями своего вида, живыми и мертвыми, и я полностью завишу от них во всей моей жизни и моем благополучии», — писал Джобс.

По словам авторов онлайн-проекта, он будет «выступать в качестве хранилища исторических материалов, относящихся к Стиву, некоторые из которых никогда ранее не публиковались».

Архив, как отметила вдова Джобса Лорен Пауэлл, будет посвящен в первую очередь идеям бизнесмена и его вере в человеческий прогресс. «С уважением к прошлому и надеждой на будущее Архив Стива Джобса предлагает людям инструменты и возможности внести свой собственный вклад», — написано на сайте проекта.

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Стив Джобс
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