Семья Стива Джобса создала посвященный ему онлайн-архив

Близкие бизнесмена и основателя компании Apple Стива Джобса создали онлайн-архив, посвященный ему. Его можно найти на сайте stevejobsarchive.com.

В архив вошли известные цитаты Джобса, видео с его участием и аудиозаписи интервью предпринимателя. В данный момент на главной странице размещен текст электронного письма, которое Джобс отправил сам себе.

В нем глава Apple восхищается человечеством и тому, как люди создали буквально все, что их окружает: языки, одежду, продукты питания, музыку, медицину и, конечно, технологии.

«Я люблю и восхищаюсь представителями своего вида, живыми и мертвыми, и я полностью завишу от них во всей моей жизни и моем благополучии», — писал Джобс.

По словам авторов онлайн-проекта, он будет «выступать в качестве хранилища исторических материалов, относящихся к Стиву, некоторые из которых никогда ранее не публиковались».

Архив, как отметила вдова Джобса Лорен Пауэлл, будет посвящен в первую очередь идеям бизнесмена и его вере в человеческий прогресс. «С уважением к прошлому и надеждой на будущее Архив Стива Джобса предлагает людям инструменты и возможности внести свой собственный вклад», — написано на сайте проекта.