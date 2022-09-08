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Анна Кендрик выступит в качестве режиссера. Она снимет криминальный триллер «The Dating Game»
Юлия Онодэра
Вчера в 20:09

Американская актриса Анна Кендрик, известная по фильмам «Мне бы в небо» и «Сумерки», снимет свой первый фильм в качестве режиссера. Им станет криминальный триллер «The Dating Game», сообщил Deadline.

Картина расскажет реальную историю, которая случилась с участницей популярного американского реалити-шоу Шерил Брэдшоу. В 1970-х годах она выбрала в ходе телепередачи своего мужчину мечты — Родни Алкала, который оказался серийным убийцей-психопатом.

Кендрик сама исполнит роль Шерил. Сценарий к фильму написал Иэн МакАллистер МакДональд. Его материал ранее попадал в так называемый черный список лучших сценариев, куда включают самые удачные работы сценаристов, еще не превратившиеся в фильмы.

«Я полюбила этот сценарий с того момента, как прочитала его. И хотя, очевидно, я была в восторге от того, что буду играть героиню Шерил, я чувствовала себя столь связанной с историей, тоном и темами, касающимися гендера и близости, что, когда появилась возможность стать режиссером фильма, я ухватилась за нее», — рассказала Кендрик.

Ленту создаст киностудия AGC Studios в сотрудничестве с Vertigo Entertainment и BoulderLight Pictures. Над проектом будут работать Стюарт Форд, Дж.Д.Лифшиц, Рафаэль Маргулес, Рой Ли и Мири Юн.

В настоящее время фильм находится на стадии препроизводства. Основные съемки намечены на конец октября. Команда сериала продолжает подбор актеров на роли.

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