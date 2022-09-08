Клэр Дейнс снимется в сериале Стивена Содерберга «Полный круг»

Американская актриса Клэр Дейнс, известная по фильмам «Ромео + Джульетта» и «Звездная пыль», снимется в сериале «Полный круг». Его поставит режиссер «За канделябрами» и «Эрин Брокович» Стивен Содерберг, сообщил Deadline.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Вместе с Дейнс в нем снимется Зази Битз. Актрисы расскажут историю о расследовании неудачного похищения человека, раскрывающую давние секреты, которые объединяют жителей современного Нью-Йорка.

Сценарий шоу написал Эд Соломон. Он также выступил исполнительным продюсером проекта вместе с Кейси Силвер. Содерберг стал режиссером всех шести эпизодов «Полного круга». Ранее все три кинематографиста работали над фильмом «Без резких движений».

Какие роли достанутся Дейнс и Битз в проекте, точно неизвестно. Предположительно, Дейнс сыграет адвоката с Манхэттена, управляющего бизнесом отца. А Битз предстанет в образе агента почтовой инспекции.