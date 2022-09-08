Засекреченные документы НАТО попали в даркнет

Сотни засекреченных документов НАТО попали в даркнет после «длительной и беспрецедентной» хакерской атаки на Генштаб вооруженных сил Португалии. Об этом сообщает местная газета Diário de Notícias.

Пропажу обнаружили специалисты американской разведки. Они сообщили, что на черном рынке оказались документы, которые НАТО отправила в Португалию под грифом «секретно и конфиденциально».

Один из источников газеты сообщает, что для пересылки документов использовались незащищенные линии.

«Это была длительная и неопределяемая кибератака с помощью ботов, запрограммированных для обнаружения такого рода документов (передаваемых через незащищенные линии. — Прим. ред.), которые затем были захвачены в несколько этапов». — сказал собеседник издания.

Теперь альянс требует объяснений и гарантий от португальского правительства. На следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе должна состояться встреча властей Португалии и сотрудников местных ведомств, ответственных за сохранность данных в стране.