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От организатора дважды сорванной «ЛитераТулы» требуют 827 тыс. рублей. Оба раза фест отменяли власти
Семён Гудошников
Вчера в 11:38

Спонсор фестиваля книг для детей и подростков «ЛитераТула» — компания «Октава» подала иск к организатору мероприятия Ирине Рочевой на 827 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Октава», владелец творческого кластера, где должен был пройти фестиваль, перечислил на его организацию аванс в 770 тыс. рублей в 2020 году. Однако в 2021 году мероприятие отменили за несколько дней до старта из‑за эпидемиологической обстановки, а в этом — по инициативе регионального Минкульта.

«Октава» требует от Рочевой вернуть полную сумму аванса плюс проценты в 57,4 тыс. рублей. Итого сумма иска составляет чуть более 827 тыс.

В 2021 году фестиваль отменили, когда уже были оплачены билеты более чем 90 спикерам, гостиницы, футболки, афиши, новый сайт, пиар-работа, около 100 публикаций, отмечает Рочева. Комитет Тульской области по туризму просил вернуть организаторам деньги на оплату гостиниц, но этого не было сделано из‑за «тяжелого положения в отрасли». А возврат билетов существенно затраты не компенсировал, добавила организатор.

Рочева договорилась с «Октавой» просто перенести фестиваль на год, средства на его проведение планировалось взять из гранта президентского фонда, который она получила.

В 2022 году «ЛитераТула» была намечена на 13–15 мая, но в конце апреля Минкульт Тульской области заявил, что организаторы вовремя не подали материалы для подготовки фестиваля. По словам Рочевой, это списки спикеров, их тем и книг, которые будут продаваться на ярмарке, — «все 10 тонн».

В Минкульте отмену объяснили «репутационными рисками перед участниками и посетителями фестиваля». Рочева решила приостановить «ЛитераТулу» «до лучших времен». Вскоре после этого ей пришлось закрыть свой книжный магазин «Свидетель» (покупателей на него не нашлось) и переехать в Армению.

«Мы готовы были рассмотреть альтернативные форматы и сроки, были по инициативе кластера на связи с Ириной, пытаясь найти устраивающее всех решение, но никакого альтернативного предложения за несколько месяцев мы не получили», — заявили в «Октаве».

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