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Вышел тизер-трейлер сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
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Вышел тизер-трейлер сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Вчера в 22:12

В сети появился тизер-трейлер сериала «Король Талсы», в котором главную роль исполнил Сильвестр Сталлоне. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в ноябре.

В сериале Сталлоне сыграет мафиози Дуайта Манфреди, который вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения и был выслан бывшим боссом из Нью-Йорка в штат Оклахома. Там Манфреди решает создать собственную криминальную империю.

Трейлер шоу показывает Дуайта после приезда в город Талса, когда он знакомится с местными жителями, ссорится с охранником магазина, продающего наркотики, и ввязывается в перестрелку.

Помимо Сталлоне, в сериале участвуют Андреа Сэвидж, Макс Казелла, Мартин Старр, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Т.Уилл, А.С.Петерсон, Гарретт Хедлунд и Дана Делейни. Создателем шоу выступает Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»). Он числится продюсером «Короля Талсы» наряду со Сталлоне и лауреатом «Эмми» Теренсом Уинтером. Уинтер также стал сценаристом и шоураннером сериала. Над проектом также работают Дэвид Глассер, Рон Беркл, Боб Яри, Дэвид Хаткин, Аллен Култер и Брейден Афтергуд.

Созданием сериала занимаются студии MTV Entertainment Studios и 101 Studios. Первые два эпизода выйдут на Paramount+ 13 ноября, после премьеры пятого сезона «Йеллоустоуна».

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Сильвестр СталлонеТеренс УинтерАндреа СэвиджМакс КазеллаМартин СтаррДоменик ЛомбардоцциВинсент ПьяццаГарретт ХедлундАллен Култер
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