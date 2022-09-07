Бенедикт Камбербатч снимется в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем»

Британский актер Бенедикт Камбербатч сыграет в фильме-катастрофе «Конец, с которого мы начинаем», который снимет Махалия Бело («Реквием», «Длинная песня») по роману Меган Хантер. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картина расскажет о радостях и испытаниях материнства во время разрушительного наводнения в Лондоне. В ленте снимутся также Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Пипец»), Кэтрин Уотерстон («Амундсен») и Джоди Комер («Убивая Еву»).

Комер исполнит главную роль. По словам самой актрисы, она сыграет «обычную и экстраординарную» героиню, которая «на каждом шагу сталкивается с неизвестным». «Ее история о тихой героике решимости, преданности, храбрости и любви», — сказала она.

Сценарий фильма написала номинантка на премию BAFTA Элис Берч, известная по картинам «Леди Макбет» и «Роман служанки». Продюсерами ленты выступили Леа Кларк, Адам Экланд («Мавританец»), Лиза Маршалл, Эми Джексон и Софи Хантер.

В актерский состав проекта вошли Джоэл Фрай («Круэлла»), Джина МакКи («Мой полицейский») и Нина Сосанья («Темные начала»). Над фильмом также работают Дейв Каплан, Джейсон Клот, Кейт Максвелл, Себастьян Рейбо, Фанни Сулье, Питер Энгельс, Эва Йейтс, Лиззи Франке и Клаудия Юзеф.