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Лили Джеймс отговаривает друга от женитьбы не по любви в трейлере «При чем тут любовь?»
Вчера в 15:52

В сети появился трейлер романтической комедии «При чем тут любовь?», которую снял индийский режиссер Шекхар Капур («Елизавета», «Четыре пера»). Главные роли в фильме исполнили Лили Джеймс («Золушка», «Ребекка») и Шазад Латиф («Черное зеркало», «Профиль»).

Актеры сыграли лучших друзей — британскую девушку Зои, мечтающую стать режиссером, и парня из индийской семьи Каза, отучившегося на врача. Герои живут по соседству с самого детства, но, как оказывается, имеют совсем разное представление о браке.

Каз собирается жениться на девушке, которую для него выбрали родители. «Ты учишься любить человека рядом», — поясняет он свою готовность следовать традициям. Зои же никак не может понять друга, сама безуспешно пытаясь встретить идеального мужчину.

Судя по трейлеру, вскоре Каз начинает задумываться, действительно ли он будет счастлив с той девушкой из Пакистана, которую выбрали ему в жены. А Зои обнаруживает, что не может устроить свою личную жизнь, потому что боится по-настоящему влюбиться.

Как сложится судьба героев и сумеют ли они оба найти свое счастье в любви, можно будет узнать уже в ближайшее время. Фильм должен выйти в 2022 году. В нем помимо Джеймс и Латифа можно будет увидеть Эмму Томпсон в роли эксцентричной матери Зои — Кэт.

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Эмма Томпсон
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