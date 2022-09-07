Платформа Cube.Moscow представит сразу десять новых выставок

9 сентября пространство Cube.Moscow, расположенное в здании московского отеля The Carlton, представит сразу десять новых выставок. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В рамках второй части проекта «Портрет коллекционера в действии» (первая увидела свет в апреле) будут показаны работы Леонида Пурыгина из коллекции основателя Cube Елены Белоноговой. Дополнение — предметы дизайна из ее же собрания.

Групповая выставка «Дневники странствий»

В большом выставочном зале Cube.Moscow галерея «Культпроект» откроет экспозицию «Дневники странствий». Создатели называют ее «вдумчивым разговором о персональном пути в искусстве девяти художников: о мире, жизни и географии от фактической до ментальной, от несуществующей до реальной».

Художники: Семен Агроскин, Мария Арендт, Петр Белый, Диана Воуба, Ольга Давыдова, Александр Дашевский, Максим Ксута, Александра Митлянская, Алла Урбан.

Дмитрий Шабалин «Silentium!»

PA Gallery представит выставку Дмитрия Шабалина «Silentium!» с созданными им объектами-масками. «Дмитрий вновь играет роль „инопланетного“ ювелира — творца фантастических миров из осколков масскульта и китч-индустрии», — сообщили в Cube.Moscow.

Дмитрий Булныгин «Духовка без мяса»

В галерее Syntax презентуют проект Дмитрия Булныгина «Духовка без мяса», который, как говорят создатели, «построен на интересе к телесной оболочке и разнообразию ее воплощений». В том числе к анималистическим формам, образованным отслоившимися обоями и складками в силуэтах изделий из керамики.

Диана Гуледани «О любви»

Галерея Kupol представит выставку Дианы Гуледани «О любви». Ее фокус — человеческие отношения. В Cube пояснили: «В фотографиях Дианы Гуледани запечатлены трогательные мгновения, возникающие между двумя людьми».

Ася Багаева «Метаморфоза»

«Метаморфоза» — поп-ап-проект в Cube.Moscow, созданный в сотрудничестве с парфюмером Дарьей Сарафановой: для трех картин были разработаны индивидуальные ароматы.

Аsceliumart «Музыка сфер»

Творческое объединение Аsceliumart откроет экспозицию «Музыка сфер». Главный мотив, согласно замыслу авторов, — это «исследование математических абстракций, которые структурируют человеческое сознание».

Адель Левитова «Воспоминания о неизвестном»

Еще одна поп-ап-инициатива, на этот раз запущенная Pink Pong Gallery. «Работы художника впечатляют яркой палитрой, экспрессивной манерой, искренностью, сочетанием цветов и разнообразием жанров от портретов вымышленных людей до фантастических натюрмортов и пейзажей», — заявили в Cube.Moscow.

Роман Резницкий «Резницкий и точка»

Три картины в дот-арте: «Глаз как исходная точка, дающая начало и развитие дальнейшему сюжету».

Макс Талинг «Светлый сумрак»

В галерее M.A.R.S.H. откроется выставка эстонского художника Макса Талинга «Светлый сумрак». В Cube отметили: «Пространство и лица в работах художника оживают за счет узоров, похожих на едва уловимое пламя тлеющих угольков».

Катя Белявская «Nekolkhoz»

В галерее и магазине Cubed будет представлена экспозиция Кати Белявской «Nekolkhoz». Ее наполнение — портреты модных дизайнеров в обстановке а-ля рюс.

Экспозиции будут открыты до 9 октября. Адрес Cube.Moscow: улица Тверская, дом 3. Подробности — на сайте пространства.