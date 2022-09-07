Вышел первый тизер драмеди-сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Премьера проекта состоится эксклюзивно на «Кинопоиске».

Сюжет рассказывает о девушке Марии, которую после шумной вечеринки в Дубае начинают преследовать опасные люди. Из‑за этого ей приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности, поэтому девушка решает укрыться в стенах монастыря.

В сериале также снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Режиссером выступил Александр Молочников («Скажи ей»), продюсером — Александра Ремизова («Триггер»), оператором — Сергей Трофимов («Нулевой пациент»).

«В основе сюжета — путь человека, и не только Марии, но и священника — отца Варсофония в исполнении Филиппа Янковского, и его сына Юры, сыгранного Марком Эйдельштейном. За сезон все в их жизнях круто изменится, и показать трансформацию — важнейшая актерская задача. Настю Ивлееву к роли готовил Саша Молочников, и она оказалась точным выбором на эту роль», — рассказала Ремизова.

«Монастырь» станет участником первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.