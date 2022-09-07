Сэди Синк сыграет в триллере Джордан Скотт «Berlin Nobody»

Звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк присоединилась к актерскому составу триллера «Berlin Nobody». Об этом сообщает Deadline.

Фильм вдохновлен романом Николаса Хогга «Токио». Картина расскажет об американском психологе Бене Монро, который переезжает в Берлин ради исследования темы культов. Пока он занимается своими делами, его дочь Маззи начинает общаться с загадочным мужчиной.

Синк сыграет роль Маззи. В фильме также снимутся Эрик Бана («Мюнхен»), Сильвия Хукс («Бегущий по лезвию 2049»), Йонас Дасслер («Работа без авторства») и София Ройз («Тайная жизнь»).

В качестве режиссера выступит Джордан Скотт («Трещины»), а продюсера — Ридли Скотт («Гладиатор»).