Антонио Бандерас в роли криминального авторитета в трейлере «Барракуды»

В сети появился трейлер фильма «Барракуда» («The Enforcer»), в котором сыграл Антонио Бандерас. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Screen Media Films.

В нем Бандерас предстает в образе криминального авторитета Куда, который решает разрушить свою же преступную организацию, когда та начинает преследовать молодую девушку одного возраста с его дочерью.

Согласно трейлеру, главный герой встречает 15-летнего подростка и помогает ей, оплачивая ее проживание в отеле. Однако девушку похищают прямо из номера. Куда начинает расследование исчезновения — и оно приводит к его собственному боссу Эстель.

Роль Эстель в фильме сыграла Кейт Босуорт, а в образе похищенной девушки появилась Золи Григгс. Также в картине снялись Можеан Ария, Алексис Рен и рэпер 2 Chainz.

Режиссером ленты выступил Ричард Хьюз. Сценаристом стал В.Питер Айлифф, известный по фильмам «На гребне волны» и «Игры патриотов». Премьера «Барракуды» в кинотеатрах состоится 23 сентября.