Вышел первый трейлер фильма «Время Армагеддона» с Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинсом

В сети появился трейлер фильма Джеймса Грея «Время Армагеддона», одну из главных ролей в котором сыграла лауреатка премии «Оскар» Энн Хэтэуэй. Ролик появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

В нем Хэтэуэй предстает в образе матери, которая отправляет своего сына в частную школу из‑за его дружбы с темнокожим мальчиком. Чтобы подружиться с новыми одноклассниками, подросток отрицает перед ними свою связь со старым другом.

После этого мальчик разговаривает со своим дедом — его роль сыграл Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец»). Мужчина рассказывает внуку о преследовании евреев в начале XX века и призывает его не молчать при столкновении с дискриминацией.

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в 1980-х годах, в начале президентского срока Рональда Рейгана. Картина показывает обратную сторону так называемой американской мечты, исполнить которую стремятся многие жители США.

История о разнице поколений, социальной несправедливости и одержимости успехом получила благожелательные отзывы после премьеры на Каннском кинофестивале. В прокат «Время Армагеддона» выйдет 28 октября.

Помимо Хэтэуэй и Хопкинса, в фильме снялись Майкл Бэнкс Репета, Джейлин Уэбб, Джереми Стронг, а также Джессика Честейн. Сценарий написал Джеймс Грей.